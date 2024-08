Lotto 6 aus 49: Millionengewinn in den Kreis Tuttlingen

Bei der Ziehung im Lotto 6aus49 am Samstag, 17. August, hat ein Glückspilz aus dem Kreis Tuttlingen mit sechs Richtigen fast 1,2 Millionen Euro abgeräumt. Das teilt die Staatliche Toto-Lotto-GmbH Baden-Württemberg mit. Die Tipperin oder der Tipper hatte die Gewinnzahlen 2, 27, 35, 40, 45 und 46 auf seinem Spielschein angekreuzt und lag damit goldrichtig. Lediglich die korrekte Superzahl 5 fehlte zum noch größeren Jackpot-Gewinn. Doch auch so dürfte die Freude riesig sein. Der „Sechser“ ist genau 1.185.590,20 Euro wert, komplett steuerfrei.

In Annahmestelle gespielt

Wer die oder der Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle in der Mitte des Landkreises Tuttlingen abgegeben. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Tipperin oder der Tipper in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen.

Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der Klasse 2 im Lotto 6 aus 49 liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen. Der Jackpot im Lotto 6aus49 wurde hingegen nicht geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, 21. August, geht es um rund 20 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 (theoretische Chance 1 zu rund 140 Millionen).