„Lost Places“ im Schwarzwald: Das sind vergessene Riesen der Ortenau

Der Schwarzwald ist unter anderem bekannt für seine faszinierenden Ruinen – auch im Kreis gibt es alte Kliniken und Hotels.

Wer durch den Kurort Sasbachwalden im Norden des Ortenaukreises fährt, gelangt schnell in luftige Höhen. Die weit verstreute Siedlung beginnt bereits am Rand der Rheinebene und zieht sich mit zahlreichen Weilern, Zinken und Einzelhöfen über fast 1000 Höhenmeter bis hinauf zur majestätischen Hornisgrinde. Dass ein solcher Ort Touristen anzieht, überrascht kaum – ebenso wenig, dass damit Begehrlichkeiten geweckt werden.

Immer wieder wurden ambitionierte Bauprojekte verwirklicht, die sich langfristig jedoch nicht behaupten konnten. Zweifelhafte Investoren errichteten Luftschlösser und hinterließen baufällige Leerstände.

So präsentiert sich Sasbachwalden zwar als lebendige und wohlhabende Gemeinde, in der Restaurants und Hotels florieren, doch dazwischen stehen immer wieder Gebäude, die ihre beste Zeit längst hinter sich haben.

Im Hotel Bel-Air wurden Aufpasser angeheuert

Im Weiler Brandrüttel steht seit Jahren die Hotelanlage Bel-Air leer. Die Natur scheint sich das Areal Stück für Stück zurückzuholen. Überall wuchert das Grün über die Häuserfassaden und Garagen. Am Tor vor der Einfahrt hängt ein Zettel mit einer Telefonnummer: Beim Anruf der Redaktion meldet sich David Ott, der sich als eine Art Hausverweser präsentiert. Er sei mit anderen Männern hier untergebracht, um dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten sich Zugang zum Hotel verschafften.

„Bel-Air“ ist ein beliebtes Ziel für sogenannte „Urban Explorer“ – unzählige Fotos im Netz belegen das. Ott droht Eindringlingen mit einer Anzeige. Auf die Frage unserer Redaktion, was mit dem Gebäude geschehen soll, meint Ott: „Da macht eine Rehaklinik für Kinder auf.“ Eine entsprechende Nachfrage bei der Stadt ergibt allerdings, dass diese von solchen Plänen nichts weiß.

Kliniken stehen leer und sind Verfall preisgegeben

Viele der einst prächtigen Gebäude des Schwarzwalds gingen im Laufe der Zeit in den Besitz auswärtiger Unternehmer über. Vollmundigen Versprechen, die alten Etablissements zu neuem Glanz zu führen, folgte jedoch meist Ernüchterung.

So war der israelische Unternehmer Mario Tampris über Jahrzehnte hinweg Eigentümer der Kliniken in Bad Rippoldsau und Bad Peterstal-Griesbach – beide Gebäude sind heute Geisterorte. Die „St. Anna“-Klinik steht mitten im Griesbacher Ort und verfällt.

Und in Bad Rippoldsau wurde während der Corona-Pandemie von Jugendlichen eine „Lost Place“-Party veranstaltet – bis die Polizei kam. Mitten durch die Klinik führt ein Wanderweg, ein Ziegenhirte lässt dort seine Tiere weiden. Diese sind aber auch auf den Balkonen der Gebäude zu finden.

Im „Bel-Air“ haben sich Aufpasser einquartiert. Foto: Boller

Auch in Sasbachwalden war Tampris umtriebig. Bis heute gehört ihm das „Hotel Brandbach“ – allerdings: Ein Hotel ist es schon lange nicht mehr. Eine Zeitlang wohnte Tampris selbst dort, mittlerweile ist es fest vermietet. Direkt unterhalb liegt eine brachliegende Fläche. Dort standen bis vergangenes Jahr die Wagner-Kliniken. Auch die gehörten Tampris, bis der Heilbronner Unternehmer Wolfgang Blechschmitt sie 2021 kaufte und ein Jahr später abreißen ließ.

Ziegen weiden mittlerweile in ehemaliger Klinik

Das geschah mit großem Plänen für die Zukunft: „Es soll in diesem Jahr mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern für Dauerwohnen und Ferienwohnen begonnen sowie eine Hotelanlage errichtet werden“, berichtet Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter auf Nachfrage der Redaktion.

In der Ex-Klinik in Bad Rippoldsau-Schapbach leben nun Ziegen. Foto: Boller

Und dann gibt es noch das ehemalige Kolping-Hotel Hohritt: Auch dort hatte Tampris seine Finger im Spiel. 100 Arbeitsplätze wollte der Unternehmer schaffen, aber jahrelang stand das herrschaftliche Gebäude leer, wurde nur sporadisch genutzt. Eine Kirche gehört zum Areal, an deren Eingang immer noch für Trauungen geworben wird. Immerhin: Die Hohritt wurde wieder belebt, sie ist seit kurzem ein Meditationszentrum der Vipasanna-Vereinigung Süd.

Pläne für „Anima Tierwelt“ wurden nicht umgesetzt

Am oberen Ende Sasbachwaldens, kurz vor dem Abzweig zur Schwarzwaldhochstraße, steht der Breitenbrunnen. Das ehemalige Sanatorium ist laut der Sasbachwaldener Verwaltung weiterhin im Besitz der Grundig-Erbin Maria Wruck. In der Vergangenheit gab es viele Versuche, das Gebäude wiederzubeleben – 2018 versuchte es Wruck selbst, mit einem 20 Millionen teuren Tiergarten für heimische Arten. 2019 wurde das „Anima Tierwelt“-Projekt fallengelassen.

Es gibt verschiedene Bemühungen, den Charme der alten Schwarzwaldgiganten zu bewahren. In Freudenstadt etwa kümmert sich ein Verein um das Hotel „Waldeslust“. Der große Zuspruch beim Tag der offenen Tür zeigt, wie stark das Interesse in der Bevölkerung ist. Zugleich macht dieses Beispiel auch deutlich, welch enorme finanzielle Herausforderung es für Gemeinden und Initiativen bedeutet, die nach wie vor imposanten Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen.

Spuk auf der Hohritt

Kindergeister gehen um auf der Hohritt – zumindest in dem SWR-Podcast „Babas Geister“.Gültekin Güney war 2015 als Security-Kraft auf der Hohritt – damals waren dort Flüchtlinge untergebracht. Güney war sich sicher: Hier spukt es. „Babas Geister“ ist nachzuhören in der ARD-Audiothek.