„Lost Places“ im Schwarzwald: Das sind vergessene Riesen der Ortenau

Der Schwarzwald ist unter anderem bekannt für seine faszinierenden Ruinen – auch im Kreis gibt es alte Kliniken und Hotels.
Wer durch den Kurort Sasbachwalden im Norden des Ortenaukreises fährt, gelangt schnell in luftige Höhen. Die weit verstreute Siedlung beginnt bereits am Rand der Rheinebene und zieht sich mit zahlreichen Weilern, Zinken und Einzelhöfen über fast 1000 Höhenmeter bis hinauf zur majestätischen Hornisgrinde. Dass ein solcher Ort Touristen anzieht, überrascht kaum – ebenso wenig, dass damit Begehrlichkeiten geweckt werden.