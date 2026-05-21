Lost Place in Schramberg: Wie weiter mit dem Krankenhaus?

Seit November 2024 verhandelt die Stadtverwaltung mit dem Bieter, aber einen Termin für den Vertragsabschluss gibt es immer noch nicht.
Weithin sichtbar neben Gut Berneck wirkt das im Oktober 2011 geschlossene Kreiskrankenhaus mit seinem freundlichen Anstrich von Weitem immer noch funktionsfähig – aus der Nähe dagegen wie ein interessanter, verwunschener Lost Place, der gelegentlich von Vandalismus heimgesucht wird. Auch die üppige Vegetation des Hangs rückt bis an die Mauern heran, überwuchert Terrassen und Lichtschächte. Auf dem Vordach des Haupteingangs wachsen Büsche und kleine Bäume.