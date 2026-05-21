Lost Place in Schramberg: Wie weiter mit dem Krankenhaus?

Seit November 2024 verhandelt die Stadtverwaltung mit dem Bieter, aber einen Termin für den Vertragsabschluss gibt es immer noch nicht.

Weithin sichtbar neben Gut Berneck wirkt das im Oktober 2011 geschlossene Kreiskrankenhaus mit seinem freundlichen Anstrich von Weitem immer noch funktionsfähig – aus der Nähe dagegen wie ein interessanter, verwunschener Lost Place, der gelegentlich von Vandalismus heimgesucht wird. Auch die üppige Vegetation des Hangs rückt bis an die Mauern heran, überwuchert Terrassen und Lichtschächte. Auf dem Vordach des Haupteingangs wachsen Büsche und kleine Bäume.

Die Schließung ist bis heute in der Stadt ein negativ besetztes Thema, und die Nachnutzung des Gebäudes und Geländes ist trotz aller Bemühungen der Stadtverwaltung weiterhin offen.

Einige Punkte noch offen

So still wie im und um das Gebäude herum, so ruhig ist es seit Herbst 2025 auch in den Gremien bei diesem Thema. Im Gemeinderat am 2. Oktober hatte die CDU-Fraktion Druck gemacht und von der Stadtverwaltung einen Bericht über den Stand der Entwicklung des Krankenhaus-Areals gefordert. Dem kam diese in der Sitzung am 23. Oktober nach: Mehrere Interessenten hätten sich für das Krankenhaus-Areal beworben, seit November 2024 verhandele die Verwaltung bei der Ausschreibung zur Konzeptvergabe „mit dem favorisierten Bieter“, berichtete damals Stadtplaner Joschka Joos.

Bietergemeinschaft

Es sei zwar ein guter Verhandlungsstand erreicht worden, einige wichtige Punkte seien jedoch noch zu klären. Unter anderem gehe es um das Ausmaß eventuell vorhandener Altlasten auf dem Areal sowie um dessen Verkehrswert. Für Erstere werde ein Gutachten erstellt, das „in den nächsten Wochen“ vorliegen solle. Der Verkehrswert müsse „gutachterlich fortgeschrieben“ werden. Gespräche mit weiteren Bietern seien auf deren Wunsch zunächst zurückgestellt worden, könnten bei Bedarf aber wieder aufgenommen werden.

Zugewachsen und ...

...bemalt Foto: Fritsche

Inzwischen sind sieben Monate vergangen. Wir haben bei der Verwaltung und den Bietern, soweit sie unserer Redaktion bekannt sind, nach dem aktuellen Stand gefragt. Eberhard Mangold von der Constant Projekt GmbH aus Esslingen bestätigte, dass er in Bietergemeinschaft mit der Maurer Gruppe am Wettbewerb teilgenommen habe und man auf dem zweiten Platz gelandet sei. Geschäftsführer Clemens Maurer erklärte: „Wir, also SpittelBau/Maurer, haben am Konzeptwettbewerb im Sommer 2024 teilgenommen, aber für unser Konzept keinen Zuschlag bekommen.“ Insofern gebe es die Bietergemeinschaft in der bisherigen Form nicht mehr.

Keine Angaben

„Ich bin zudem in meiner Funktion als Gemeinderat im gesamten Prozess befangen“, ergänzte Maurer. Er könne aber feststellen, dass die Terminschiene, die sich die Stadt auch öffentlich im Konzeptwettbewerb vorgenommen habe, bei Weitem überschritten sei: „Die Stadtverwaltung kommt wohl offensichtlich nicht vorwärts.“

Wer den Wettbewerb gewonnen hat oder wer sonst noch im Spiel ist, ist öffentlich nicht bekannt, auch wenn es unbestätigte Vermutungen dazu gibt. Pressereferent Hannes Herrmann teilte lediglich mit: „Als Stadt stehen wir noch immer in Verhandlungen mit mehreren Bietern. Zu den konkreten Inhalten der Verhandlungen können wir leider keine Angaben machen.“

Stimme des Nachbarn

Als Schwerpunkt des Nutzungskonzeptes werde weiterhin Wohnen – vorzugsweise mit einem Anteil an förderfähigem Wohnraum – in Kombination mit nicht störendem Gewerbe sowie möglicherweise ergänzender Gastronomie angestrebt. Die Integration einer Hotelnutzung oder vergleichbarer Angebote sei ebenfalls denkbar.

„Das grundsätzliche Ziel bleibt bestehen, wobei wir offen für weiterführende Ideen und alternative Nutzungskonzepte sind“, ergänzte Herrmann.

Mit dem Gut Berneck in direkter Nachbarschaft des Krankenhauses gehört auch Hans-Jochem Steim zu denen, die dringend auf eine Entscheidung zu den Verkaufsverhandlungen warten. Denn seine Familie habe das nahe gelegene Wohnheim des Krankenhauses erworben. Pläne eines Schramberger Investors, dort Flüchtlinge unterzubringen, seien damit nicht mehr umsetzbar gewesen.

„Ich kann aus dem Wohnheim aber erst etwas entwickeln, wenn man weiß, was aus dem ehemaligen Krankenhaus wird“, erklärte Steim.