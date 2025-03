Lost Place in Schömberg: Geld für Charlottenhöhe bislang nicht eingegangen

1 Die Zukunft der Charlottenhöhe ist ungewiss. Foto: Thomas Fritsch

Wie geht es weiter mit der Charlottenhöhe in Schömberg? Das Anwesen hat Norbert Albert Otto Ganz aus Bielefeld am 22. Januar für eine halbe Million Euro ersteigert. Doch Ersteigern ist die eine Sache, den Betrag zu bezahlen etwas ganz anderes.









Der Verteilungstermin ist am Dienstag, 1. April. Bis einen Tag vor diesem Verteilungstermin sollte die halbe Million Euro auf dem Bankkonto der Landesoberkasse gutgeschrieben sein. „Bislang ist ein Zahlungseingang nicht zu vermelden“, teilte Kerstin Müller, Direktorin des Amtsgerichts Calw, am Montag, auf Anfrage unserer Redaktion per E-Mail mit. Die E-Mail ging um 13.39 Uhr in der Redaktion ein.