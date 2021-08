3 Beim Gourmet-Dinner ließen es sich die Gäste gut gehen. Foto: Schwark

Das ehemalige Hotel Waldlust und dessen Umgebung ist Schauplatz von zwei Veranstaltungs-Wochenenden unter dem Thema »Denk mal Sommer«. Höhepunkt des Auftakts war ein Gourmet-Dinner.

Freudenstadt - Das Hotel war einst eine der ersten Adressen in Freudenstadt und lockte Menschen aus aller Welt an. Hochadel, Künstler, Finanzmanager und Filmstars gaben sich die Klinke in die Hand. Das historische Ambiente begeisterte auch Irena Kugele. So entstand die Idee der Veranstaltung "Denk mal Sommer", mit der die Inhaberin des Café Zeitraum zusammen mit ihrem Partner Christian Fink dem ehemaligen Grandhotel wieder Leben einhauchen will.

An zwei Wochenenden gibt es Veranstaltungen auf dem "Waldlust"-Areal. Zum Auftakt kamen am Freitag bereits zahlreiche Besucher. Mit Underground-House-Musik unterhielt DJ Sandro Marques die Gäste. Am Freitag und Samstag verwöhnte Sonnenschein die Besucher. Ein Kontrastprogramm gab es am Sonntag mit heftigen Regenschauern. Gut, dass man in Innenräume der "Waldlust" ausweichen konnte.

Regionale Produkte

Höhepunkt am Samstag war ein Vier-Gänge-Gourmet -Dinner inklusive erlesener Weine. Mit einem befreundeten Spitzenkoch hatte René Lange aus München das Dinner kreiert. Seit 18 Jahren ist Lange in der Gastronomie tätig. Fünf Jahre war er im Hotel Engel in Obertal beschäftigt. Heute ist er in ganz Süddeutschland als Event- und Privatkoch tätig. Rund eineinhalb Tage war das Küchenteam mit den Vorbereitungen des Gourmet-Dinners beschäftigt. Wert legte das Team dabei auf regionale Produkte. Als Einstieg wurden als Amuse-Bouche ein Waldkräuter-Mousse, badische Kirschen, Schwarzwälder Fichtenspitzen und Tonbacher Brunnenkresse serviert. Die Vorspeise bestand aus einer Schwarzwälder Bachforelle, lauwarmen Linsen, Schmorgurke und Sauerampfer. Zum Hauptgang wurden Büffelbäckchen, Gartenerbsen, Bronzefenchel und Profiterole aufgetischt. Verführerisch für den Gaumen war ein Dessertbüfett, unter anderem mit frischen Sommerbeeren, Joghurt und Schokolade. Dazu wurden Weine der Toskana, aus der Region zwischen Florenz und Siena, ausgeschenkt. Als "Mann am Klavier" untermalte Sascha Faißt vom Denkmalverein Waldlust das Festmahl.

Zumindest im Geiste konnten die Gäste im großen Festsaal nochmals in die denkwürdige Zeit des Grandhotels eintauchen. Eine Grillbar bot im Außenbereich schmackhafte Gerichte an. Unter den Gästen war auch Thomas Fischer. 1996 fand sein Abiball noch in der "Waldlust" statt, erinnerte er sich. Für die Veranstaltung hätte er sich allerdings etwas mehr Besucher gewünscht, da die "Waldlust" auch ein historischer Werbeträger für Freudenstadt sei.

Soul und Reggae

Christian Groß genoss nicht nur das gute Essen, sondern auch das "absolut fantastische Ambiente". Der Freudenstädter Lehrer wünscht sich, dass es so etwas mal wieder gibt.

Mit Soul und Reggae brachte Sängerin Chioma Rabiej in Begleitung von Martin Schäfer das Sommergefühl des Abends zum Ausdruck. Aktuell arbeitet die hauptberufliche Krankenschwester mit ihrer brillanten Stimme an ihrer ersten CD. Musikalisch begleitete das Akustik-Cover-Duo Billy & Friends den Sonntagnachmittag. Gut an kamen auch die Führungen im historischen Haus.

Irena Kugele zeigte sich begeistert von der guten Zusammenarbeit mit allen Geschäftspartnern. Mit dem Besuch am ersten Tag war sie zufrieden. Den "Denk mal Sommer" kann man nochmals vom 27. bis 29. August, allerdings ohne Dinner, erleben.