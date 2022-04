2 Es hat sie wieder nach Malambo gezogen: Sarina Würth in der imposanten Landschaft Tansanias. Foto: Sarina Würth

Die 23-jährige Sarina Würth, die ursprünglich aus Betzweiler-Wälde kommt, hat im ostafrikanischen Tansania ein achtwöchiges Praktikum im Rahmen ihres Lehramtsstudiums absolviert. Über ihren Auslandsaufenthalt hat sie mit unserer Redaktion gesprochen.















Loßburg/Malambo - "Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon", so schrieb Aurelius Augustinus im 4. Jahrhundert. Die 23-jährige Sarina Würth kann das so wohl bestätigen. Von der fünften bis zur zehnten Klasse besuchte sie die Realschule in Loßburg. Nach ihrem Abitur an der Freudenstädter Luise-Büchner-Schule im Jahr 2017 zog es sie dann zum ersten Mal nach Tansania.

Als Lehrassistentin in Malambo

"Ich wollte damals ins Ausland gehen", erzählt die gebürtige Freudenstädterin. Über eine christliche Organisation habe Würth vom Sommer 2017 bis zum Sommer 2018 als Lehrerassistentin in dem tansanischen Dorf Malambo gearbeitet.

Schon bei ihrem ersten Besuch in Malambo habe sie schnell gemerkt, dass "die Menschen, die zur Volksgruppe der Massai gehören, sehr herzlich und sehr gastfreundlich sind. Die Menschen leben dort zusammen und helfen sich gegenseitig." Sie habe aber auch die Schattenseiten gesehen: "Frauen müssen sich dort dem Mann unterordnen. Für mich war das sehr herausfordernd."

Nach der Reise kam das Studium

Als sie im Sommer 2018 nach Deutschland zurückkehrte, begann dann ein Studium des Grundschullehramts an der PH Heidelberg. Mittlerweile studiert sie die Fächer Mathematik und Evangelische Theologie im siebten Semester. Im Rahmen eines Studienpraktikums zog es sie Anfang 2022 erneut ins tansanische Dorf Malambo. "Ich wollte die Menschen wiedersehen. Außerdem wollte ich die im Studium erlernten Kompetenzen und Methoden dort ausprobieren", erklärt die Studentin.

Acht Wochen lang hielt sie dort Mathematikunterricht und Englischunterricht an der Grundschule im Dorf. "Freitags fand auch eine Bibelstunde statt, die ich mitorganisiert habe, ebenso wie Sportangebote", erzählt Würth.

Die Toilette ist nur ein Loch im Boden

Auf dem Schulgelände habe sie zwar Englisch gesprochen – außerhalb der Schule jedoch nicht. "Ich hatte schon bei meinem ersten Aufenthalt in Malambo die Landessprache Swahili gelernt", sagt Würth. Vor ihrem Praktikum habe sie ihre Kenntnisse mittels einer App aufgefrischt: "Ich kann mich jetzt dort gut mit einem Taxifahrer auf Swahili eine halbe Stunde lang über alles Mögliche unterhalten."

Gewohnt habe sie in Malambo zusammen mit fünf Freiwilligen aus Deutschland: "In unserer Freiwilligenwohnung hatten wir kein fließendes Wasser. Es wird in großen Tanks für Regenwasser gesammelt beziehungsweise aus dem Nachbardorf in großen Tanks hertransportiert", erzählt Würth. Alles werde von Hand gewaschen. "Die Toilette ist ein Loch im Boden, ebenso die Dusche. Strom gibt es nur über Solarpanels. Wenn die Sonne scheint, hat man Strom – und wenn nicht, dann eben nicht", berichtet die 23-Jährige.

Nachts lauern Hyänen und Schlangen

"Unsere Betten hatten ein Moskitonetz, damit man nachts nicht von Malariafliegen gestochen wird", berichtet Würth weiter. Abends habe sie das Gelände so gut wie nie verlassen. Denn: "Nachts lauern Hyänen, Schlangen und Skorpione."

Bei Tageslicht habe sie mit den fünf anderen Freiwilligen aus Deutschland aber viele Dinge unternommen: "Wir haben Einheimische besucht, mit ihnen gegessen, getrunken und Lieder gesungen. Auch haben wir einen Wasserfall besucht und sind in eine Schlucht gelaufen und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut."

Verstehen, wie gut es uns eigentlich geht

Würths Fazit: "Ich bin als Lehrerin souveräner und gelassener geworden. Auch im interkulturellen Kontext traue ich mir jetzt mehr zu." Würth habe aber auch verstanden, "dass wir uns in Deutschland manchmal zu viele Sorgen und zu viel Stress machen. Ich glaube, dass wir in Deutschland viel dankbarer und zufriedener sein können, wenn wir verstehen, wie gut es uns hier eigentlich geht."