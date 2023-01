1 Eine Sammlung, die sich sehen lassen kann. Fünf Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen: Die Para-Ski-alpin-Weltmeisterschaften war für Anna-Maria Rieder (von links), Anna-Lena Forster und Andrea Rothfuss ein voller Erfolg. Foto: Marcus Hartmann / DBS

Es war eine erfolgreiche Weltmeisterschaft für Andrea Rothfuss. Drei Medaillen sind die Bilanz. Zudem hat die Loßburgerin die Erkenntnis: Sie kann immer noch für Medaillen sorgen.















Zum Abschluss der Para-Ski-alpin-Weltmeisterschaften in Espot (Spanien) sicherte sich die 33-Jährige vom SV Mitteltal-Obertal im Slalom die Bronzemedaille, nachdem sie bereits Silber im Super-G und Bronze im Riesenslalom gewonnen hatte. Am Ende stehen insgesamt 31 Medaillen in ihrer Karriere bei einer WM – eine echte Hausnummer.