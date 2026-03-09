Loßburgerin bei den Paralympics: Andrea Rothfuss schrammt am Treppchen vorbei und jubelt trotzdem
Andrea Rothfuss wurde im Super G gute Vierte. Foto: dpa

In ihrem ersten Rennen bei den Paralympics hat die Loßburgerin Andrea Rothfuss im Super G knapp das Podest verpasst, war im Ziel aber überglücklich.

Der Jubel im Ziel bei Skirennfahrerin Andrea Rothfuss war groß, obwohl sie knapp das Treppchen verpasst hatte. Im Super G bei den Paralympischen Spielen in Italien in war sie in ihrer Klasse kurz vor Ende gestartet. Nach einem guten Rennen war die 36-jährige Loßburgerin im Ziel auf Platz vier und riss die Arme vor Freude nach oben. Nach ihrer langen gesundheitlichbedingten Pause war zu sehen, dass in dem Moment viel Druck von ihr abgefallen war.

 

Für Rothfuss sind es die sechsten Paralympics. Bereits 14 Medaillen hat sie bei den Spielen geholt. Erst spät in der Saison hatte die 36-Jährige ihr Comeback gefeiert und hatte das Ziel vor Augen, es zu den Paralympics zu schaffen.

Rieder wird Elfte, Forste scheidet aus

Der Sieg im Super-G ging an Warwara Worontschichina. Rothfuss war hinter der Schwedin Ebba Aarsjoe ins Ziel gefahren. Diese war 1,31 Sekunden schneller. Die zweite Deutsche, Anna-Maria Rieder, hatte Problem und wurde Elfte. In der sitzenden Klasse hatte Anna-Lena Forster, die bei der Abfahrt Gold gewonnen hatte, nach einem weiten Sprung das nächste Tor verpasst und war ausgeschieden.

 