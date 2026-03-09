Loßburgerin bei den Paralympics: Andrea Rothfuss schrammt am Treppchen vorbei und jubelt trotzdem

1 Andrea Rothfuss wurde im Super G gute Vierte. Foto: dpa In ihrem ersten Rennen bei den Paralympics hat die Loßburgerin Andrea Rothfuss im Super G knapp das Podest verpasst, war im Ziel aber überglücklich.







Link kopiert



Der Jubel im Ziel bei Skirennfahrerin Andrea Rothfuss war groß, obwohl sie knapp das Treppchen verpasst hatte. Im Super G bei den Paralympischen Spielen in Italien in war sie in ihrer Klasse kurz vor Ende gestartet. Nach einem guten Rennen war die 36-jährige Loßburgerin im Ziel auf Platz vier und riss die Arme vor Freude nach oben. Nach ihrer langen gesundheitlichbedingten Pause war zu sehen, dass in dem Moment viel Druck von ihr abgefallen war.