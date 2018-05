Loßburg Zwölf Tanzpaare lernen Salsa

Salsa wird auch als lateinamerikanischer Discofox bezeichnet, und tatsächlich kann man viele Discofox-Figuren auch im entsprechenden Salsa-Rhythmus tanzen. Viele Teilnehmer fragten nach einer Fortsetzung, und Trainer Reinhold Heinzelmann versprach, sich im Herbst um einen weiteren Termin zu bemühen. Nach dem Mittagessen in der "Linde" trafen sich 30 Frauen aus vier DRK-Tanzgruppen und drei Paare der Tanzsportabteilung, um das Deutsche Tanzsportabzeichen (DTSA) in Bronze, Silber und Gold abzulegen.

Gold mit Kranz für das Trainerpaar Heinzelmann

Sieben Frauen der Gruppe um Sabine Breuninger machten den Anfang, von denen drei das DTSA in Bronze und vier das Abzeichen in Silber erhielten. Von der Gruppe um Margarethe Wetzel-Kies legten zwei Tänzerinnen das Abzeichen in Bronze, acht das in Silber und Margarethe Wetzel-Kies zum zehnten Mal das in Gold mit Kranz ab.