Loßburg Zwei Schülerinnen räumen Preise auf Landesebene ab

Loßburg-Betzweiler/24-Höfe. Zwei Schülerinnen der Nachbarschaftsgrundschule Betzweiler-Wälde/24-Höfe haben beim Europäischen Wettbewerb Landespreise abgeräumt: Die Erstklässlerin Ronja Klumpp setzte in ihrem prämierten Bild gekonnt kreativ das Bäckerhandwerk um, so die Schule. Die Viertklässlerin Annica Link drapierte in ihrem Bild bedeutende europäische Bauwerke um eine Weltkugel herum.