Loßburg-Wittendorf. Unterhalb der Wassertretanlage im Bereich Sonnenrain betreibt der Besitzer eines Grundstücks einen kleinen Weinberg und ließ zuletzt am 24. und 25. April 400 Reben setzen. Ende April sowie am vergangenen Mittwoch stellte der Mann laut Polizei fest, dass von einem unbekannten Täter jeweils eine Rebe herausgerissen wurde. Die beiden Reben wurden fachmännisch aus dem Bissschutz gezogen. Der Geschädigte erklärte laut Polizei, dass er für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 100 Euro zahle. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Freudenstadt unter der Rufnummer 07441/53 60 entgegen.