Loßburg. Im morgendlichen Berufsverkehr haben sich am Dienstag gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 294 zwischen Rodter Höhe und Lauterbach zwei entgegenkommende Fahrzeuge gestreift. Keiner der Beteiligten, so die Polizei, hielt danach an. Ein Beteiligter meldete sich nach dem Unfall bei der Polizei und gab an, von Loßburg in Richtung Freudenstadt unterwegs gewesen zu sein, als es an seinem Auto plötzlich einen lauten Schlag gegeben habe. Über das entgegenkommende Fahrzeug konnte er keine Angaben machen. Der Schaden am Auto des Mannes beträgt rund 1800 Euro. Die Polizei bitten um Hinweise unter Telefon 07441/53 63 10.