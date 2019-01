Loßburg Zur "Gelo" vielleicht ein Naturmarkt

Mindestens 30 Teilnehmer angestrebt

Auch auf Facebook sei man nun wieder aktiv, und wenn die Mitglieder dort etwas posten möchten, können sie sich an Jens Schwesig oder Sina Sophie Pfau wenden. Manfred Hauser würdigte die Arbeit des HGV und schlug die Entlastung des Vorstands vor, die dann auch einstimmig erfolgte. Hauser hob die Bedeutung des HGV für Loßburg hervor und betonte, dass man im Rathaus immer ein offenes Ohr für die Belange des Vereins habe. Er wies darauf hin, dass eine neue Standortbroschüre in Arbeit sei und diese alle Angebote von Loßburg präsentieren solle.

Neu gewählt wurden in der Hauptversammlung als erste stellvertretende Vorsitzende Sina Sophie Pfau, als zweiter stellvertretender Vorsitzender Stefan Calmbach, als Kassenprüfer Hans-Ulrich Wößner, als zweite Kassiererin Petra Fliegans und als Ersatzbeirat Thomas Fuchs. Hauser wünschte dem neuen Team alles Gute für die künftige Arbeit, es sei eine schlagkräftige Truppe.

Jens Schwesig sprach noch die geplante Leistungs- und Gewerbeschau (Gelo) 2019 in Loßburg an, die am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, veranstaltet werden soll. Man habe sich als Ziel gesetzt, mindestens 30 Teilnehmer für die Schau zu gewinnen. 22 Anmeldungen habe man zurzeit. Drei weitere Betriebe meldeten sich spontan in der Sitzung, weiter wolle man noch mal direkt ansprechen. Der HGV will die Schau laut Schwesig vielleicht mit einem Naturmarkt verbinden und einen Eventmanager beauftragen. Da man hinsichtlich des Eventmanagements keine Erfahrungen habe, so der Vorsitzende, werden man verschiedene Angebote einholen. Seitens der Mitglieder wurde angeregt, die Kosten der Stellplätze nach der benötigten Fläche zu berechnen, auch wenn die Teilnahme vom HGV bezuschusst werde. Stattfinden soll die "Gelo" wieder rund um das Rathaus.

Zum Ende der Veranstaltung wurde noch darum gebeten, dass die Mitglieder eine Erklärung zum Datenschutz unterschreiben. Man wolle, wie betont wurde, rechtlich auf der sicheren Seite sein. Nach der Sitzung lud der HGV seine Mitglieder zu einem Essen ein.