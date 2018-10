Loßburg Zum Ausgleich in den Weinberg

Nach seinem Abschluss an der Fachhochschule in Kehl zum 1. Dezember 1982 war Claus Sieß zunächst in verschiedenen Funktionen beim Landratsamt in Freudenstadt tätig.

1990 ging er als Kämmerer in die damals noch selbstständige Gemeinde Betzweiler-Wälde, bevor er zum 1. Januar 2007 als Leiter der Personalabteilung nach Loßburg kam und dann kurz später das Hauptamt übernahm.

Sein Hobby ist der Weinbau in seinem Wohnort Wurmlingen. Wie Enderle weiter sagte, legt Claus Sieß auf dem Weg zur und von der Arbeit täglich eine Strecke von 100 Kilometern zurück.