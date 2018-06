Loßburg Zu einem Kulturträger über die Gemeinde hinaus entwickelt

Was 1968 durch eine Handvoll blasmusikbegeisterter Bürger ins Leben gerufen wurde, entwickelte sich durch kontinuierliche Jugendarbeit und viel ehrenamtliches Engagement zu einem festen Kulturträger in Betzweiler-Wälde und der ganzen Region. Neben der wöchentlichen Probearbeit zählen zahlreiche Auftritte bei Veranstaltungen, Geburtstagsständchen für verdiente Mitglieder und Arbeitseinsätze bei den eigenen Veranstaltungen zu den jährlichen Aktivitäten des Vereins. Das Jahreskonzert, das traditionell am zweiten Adventwochenende im Dezember stattfindet, hat sich zum musikalischen Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Vereins entwickelt.

Meilensteine in der Vereinsgeschichte waren der Bau eines eigenen Vereinsheims 1993 und die Beschaffung einer neuen Uniform 2011. Im Jubiläumsjahr hat der Verein insgesamt 279 Mitglieder, davon 58 aktive und zwölf Ehrenmitglieder, und wird von Vorsitzendem Jochen Weigold geleitet. Das Hauptorchester besteht aus 53 Musikern. Es wird seit 2011 von Dirigent Thomas Wössner geleitet.

Zum Jubiläum hat das eigens hierzu gegründete Organisationsteam ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für alle Generationen zusammengestellt. Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 8. Juni, ab 21 Uhr steht unter dem Motto "Trachtengaudi im Heimbachtal". Dabei spielt die Partyband "Die Draufgänger". Dirndl und Lederhosen sind an diesem Abend gerne gesehen. Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Für den Samstagabend konnte der Verein das Polizeimusikkorps Karlsruhe für ein Benefizkonzert zugunsten der Jugendarbeit des Vereins gewinnen. Mit mehr als 60 Musikern, darunter acht Frauen, ist es das größte Polizeiorchester in Deutschland. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.