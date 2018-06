Loßburg Zehn neue Übergabestationen

Loßburg (wjh). Das Nahwärmenetz in der Gemeinde Loßburg wird ausgebaut. Dafür müssen auch neue Übergabestationen eingerichtet werden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Loßburg. In den kommenden drei Jahren sind zehn solcher Stationen geplant. Vier Firmen hatten ein Angebot abgegeben, wobei das günstige Angebot bei knapp unter 67 000 Euro lag.