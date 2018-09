Loßburg Wittendorf putzt sich zum Jubiläum raus

Über den Besuchern drehten die Rotmilane ihre Kreise im spätsommerlichen Aufwind. Mit einem festlichen Gottesdienst, den Pfarrerin Regina Stierlen im Zelt auf der Dorfmeile leitet, startetedie 875-Jahr-Feier. Der Posaunenchor spielte dabei, und auch der Kindergarten wirkte mit mehreren Gesangsbeiträgen mit. In ihrer Predigt hob Regina Stierlen den Wert der Gemeinschaft und Verbundenheit in einem Dorf hervor.

Als Schirmherr gratulierte Bürgermeister Christoph Enderle den Wittendorfern zum Jubiläum. Er dankte allen Helfern und Organisatoren, die bei der Dorfmeile mitwirkten. Enderle freute sich, dass alte Handwerksberufe vorgestellt wurden. Sein besonderer Dank ging an den Heimat- und Museumsverein, der die Feier federführend geplant hatte. Ortsvorsteher Gottlob Huß könne auf seinen Ort stolz sein, betonte Enderle. In Wittendorf gebe es noch vieles, was andernorts längst verschwunden sei.

Auch beteiligten sich noch viele Organisationen und Vereine am dörflichen Geschehen. Enderle hob die gute Infrastruktur mit Handwerkern, Laden, Metzger, Werkstatt, Kindergarten, Gasthaus und Bank hervor. Er war sich sicher, dass auch künftige Generationen gerne in Wittendorf leben.

Einen informativen geschichtlichen Rückblick hatte Ortsvorsteher Huß zur vierten Dorfmeile parat. So hätten Ausgrabungen am Laiberg gezeigt, dass Wittendorf viel älter als 875 Jahre sei.

Gedenkmünzen geprägt

Dies belegten Ausgrabungen, die Funde aus der Merowinger-Zeit, 500 bis 600 Jahre nach Christus, zutage gebracht hätten. Schon vor 100 Jahre seien in Wittendorf Linsen und Erbsen angebaut worden. Auf einem Musterfeld waren Getreidesorten, Kartoffeln und Linsen zu begutachten. Huß erinnerte auch an die Jahre, als Hunger, Krieg, Unwetter, Feuer und Auswanderung das Dorfleben bestimmte. Der Ortsvorsteher dankte allen, die bei der Dorfmeile und der Vorbereitung des Jubiläums mitgeholfen haben.

Wer sich bei dem Rundgang Zeit ließ, konnte tief in die Geschichte Wittendorfs eintauchen. Vor dem Heimatmuseum wurden zum Beispiel Gedenkmünzen geprägt. Großer Andrang herrschte im Kornspeicher vom Heimatmuseum. Auf den Streuobstwiesen konnten Bienenhäusle, Hochstamm-Obstbäume und eine Strohballenburg besichtigt werden, ebenso Schafe, Gänse und weiteres Federvieh. Handwerkskunst zeigten die Zimmerer. Zudem wurde die Landtechnik gestern und heute vorgestellt. Die Besucher konnten auch die Sammlung der Oldtimer-Motorräder von Gerhard Kittelberger besichtigen.

Ein Frühschoppenkonzert gab der Musikverein Loßburg. Zünftig spielte auch die Dorfmusik Dietersweiler auf.