Loßburg "Wir planen länger und bauen kürzer"

In den Jahren 2016 und 2017 erfolgte der Grunderwerb, und die erforderlichen Genehmigungen für einen Zuschuss und die Waldumwandlung wurden eingeholt. Zudem wurden die Detailabstimmungen mit betroffenen Leistungsträgern und der Gemeinde vorgenommen. Im Winter 2016/17 stand noch Holzeinschlag an. Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen am Gaisbach und der vorgezogene Bau des Radwegs von Loßburg nach Büchenberg wurden im vergangenen Jahr vorgenommen. Der Radweg dient während der Sperrung der Kreisstraße 4777 als Zufahrt nach Büchenberg.