Loßburg Weiterer Schritt zur Sanierung

Loßburg. Das Konzept wird nun dem Regierungspräsidium vorgelegt und ist laut Verwaltung ein wichtiger Teil der Antragsunterlagen für Fördermittel.

Bereits am 16. Oktober wurde beschlossen, ein weiteres Sanierungsgebiet vorzubereiten, wie bei der jüngsten Sitzung des Loßburger Gemeinderats mitgeteilt wurde. Der Bereich erstreckt sich entlang der Hauptstraße und umfasst auch Teile des Schlagwalds und der Ortsmitte. Die Firma Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH hat ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt. In dieses Konzept waren auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung eingeflossen. Nach der Bürgerversammlung am 25. Oktober nahm die Gemeinde eine Fragebogenaktion vor, an der sich 80 Bürger beteiligt und Interesse bekundet hatten.

Wie Bürgermeister Christoph Enderle sagte, wird ein Sanierungsvermerk ins Grundbuch eingetragen, der auch ein Vorkaufsrecht der Gemeinde begründet. Die Schaffung und Sanierung von Wohnraum sei das Ziel solcher Sanierungspläne. Haupt- und Personalamtsleiter Claus Sieß teilte mit, dass 30 Prozent solcher Sanierungsausgaben gefördert werden können, mit einem Höchstbetrag von 30 000 Euro. "Wichtig ist für solche Maßnahmen, die Bürger mit ins Boot zu nehmen", merkte er an.