Loßburg. Ein Wein-Sensorik-Seminar veranstaltet die Spielvereinigung Loßburg am Freitag, 25. Mai, ab 20.15 Uhr im Sportheim in Kooperation mit der Traube Tonbach. In dieser Abendveranstaltung geht es um die Frage wie man eine Verkostung vornimmt, um mit allen Sinnen den maximalen Geschmack aus dem Wein herauszuschmecken. Die Veranstaltung wird geleitet von Katja Gerbershagen. Sie ist Sommelier in der Traube Tonbach. Anmeldungen nimmt Patrick Maneck unter Telefon 0172/ 469 42 89 oder per E-Mail an patrick.maneck@gmx.de entgegen.