Loßburg Weihnachtsgässle am Samstag beim Backhaus

Loßburg. Beginn ist am Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr beim historischen Backhaus in der Schlagwaldstraße in Loßburg. Die Besucher können sich auf geselliges Beisammensein im Lichterglanz freuen, gemütlich mit der ganzen Familie über den beschaulichen Markt rund um das im Jahr 1843 gebaute Backhaus bummeln, nach Angeboten Ausschau halten und Leckereien genießen.Gegen 18 Uhr hat der Nikolaus seinen Besuch beim Weihnachtsgässle angekündigt. Er bringt einen großen Sack mit Geschenken für Kinder mit. Die Freunde und Förderer des historischen Backhauses in Loßburg, Vereine, weitere Organisationen, Schüler und verschiedene Aussteller wirken beim Weihnachtsgässle mit.