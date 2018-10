Loßburg Völkle präsentiert sich

Aus Loßburg ist die Völkle Bürostühle GmbH mit der Marke Rovo als Aussteller dabei und zeigt, wie man sitzend in Bewegung bleibt – am Arbeitsplatz oder in der Konferenzsituation, heißt es in einer Pressemitteilung. Dass dies kein Widerspruch sei, dafür stehe ein ausgestellter Besucher- und Konferenzstuhl, ein Hybrid aus Stuhl und Tisch. Dessen Sitzfläche ist drehbar und der integrierte Tisch darf auch als Stehhilfe besessen werden. Er biete so die Möglichkeit, die Sitzposition zu wechseln und in Bewegung zu bleiben. Die Designidee stammt aus Los Angeles, wurde aber in Loßburg für den europäischen Markt optimiert.