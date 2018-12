Loßburg Viele Informationen über Plenterwald

An den nächsten Stationen werden unter anderem der Altersklassenwald, die Weißtanne und die Naturverjüngung erläutert.

Station fünf informiert über den Plenterwald als traditionelle Wirtschaftsform des Bauernwalds im Schwarzwald, die dem Urwald am Nächsten kommt. Im Plenterwald sind alle Altersklassen und alle Dimensionen der Bäume stets vorhanden. Durch die nachhaltige Bewirtschaftung ist der Plenterwald auch für nachfolgende Generationen von Nutzen. Für Rehe und Rotwild, das in Schömberg heimisch ist, sind die ausgedehnten Plenterwälder ideale Rückzugsgebiete.

"Großvatertanne" rund 47 Meter hoch

An der sechsten Station gibt es Informationen über die Imkerei in Schömberg. An der siebten Station wird der Mehrgenerationenwald erläutert. So seien die größten und ältesten Plenterwälder der Region rund um Schömberg anzutreffen, ebenso wie die drei Riesentannen und die größte Tanne des Schwarzwalds, die "Großvatertanne", die seit rund 300 Jahren auf einem Buntsandsteinplateau zwischen Loßburg und Freudenstadt auf Loßburger Markung steht. Die "Großvatertanne" ist rund 47 Meter hoch, der Umfang in Brusthöhe beträgt 525 Zentimeter, und die Tanne bringt es auf eine Holzmasse von 46,5 Festmetern.

"Schömberg ist im Besitz einer Stiftung mit einer Waldfläche von zirka 250 Hektar", heißt es an der achten Station. Die Ortschaft Schömberg darf über 20 Prozent der jährlichen Stiftungserlöse verfügen. In der Ortsmitte Schömberg endet der Lehrpfad mit einer Beschreibung Schömbergs.