Loßburg Vertrag erneut verlängert

Der Vertrag über jeweils ein Jahr wurde schon mehrfach verlängert. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Reisebüro hat sich bewährt und gut entwickelt, wie bei der Sitzung betont wurde.

Vor einer erneuten Vertragsverlängerung hatte Karin Armbruster eine Anpassung der monatlichen Honorare angeregt, damit die Aufgaben weiterhin erfüllt werden können. Das Team erfülle nicht nur die Aufgaben der Loßburg Information, sondern organisiere auch große Veranstaltungen, verwirkliche neue touristische Projekte und kümmere sich um Klassifizierungen und Zertifizierungen, was zu einer höheren Arbeitsbelastung führe. Die Arbeit entspreche zweieinhalb Vollzeitstellen. Wie Muth informierte, seien in diesem Arbeitsbereich bis 2007 kommunale Bedienstete, der Kurdirektor und zwei Angestellte, tätig gewesen – mit Kosten im Jahr 2006 in Höhe von 113 255 Euro. Seit 2015 betragen die jährlichen Ausgaben 82 000 Euro. Nach der Erhöhung belaufen sie sich auf 100 200 Euro und liegen damit, so Muth, noch unter dem Betrag von 2006. Der Gemeinderat stimmte der Verlängerung des Vertrags und der Erhöhung einstimmig zu.