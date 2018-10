Loßburg Ungewohnte Klänge aus Colorado

"Acoustic Eidolon" hat einen ganz neuen Sound im Bereich akustischer Musik geschaffen. Joe spielt das "Double-Neck Guitjo", eine eigens für ihn gebaute Gitarre mit zwei Hälsen und 14 Saiten. Die Bauweise dieses Instruments ermöglicht es ihm, auf beiden Hälsen gleichzeitig zu spielen. Das Instrument hat einen großen Stimmumfang und klangliche Vielfalt.

Musikalische Weltreise

Der glockenhafte Klang des Guitjo bietet einen Kontrapunkt zu Hannah Alkires Cellospiel. Thomas Loefkes Harfe malt dazu verträumte Melodiebögen, webt zarte Klangteppiche setzt rhythmische Akzente und hält mit den emotionalen Höhenflügen von Cello und Guitjo mühelos mit, wie es in der Ankündigung heißt. Das Trio nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise. Im Gepäck hat es das 13. Album von Acoustic Eidolon, "A Tree finds its Voice" und die Trio-CD "Friends Across the Ocean". Joe Scott hat Gitarre am berühmten Guitar Institute of Technology in Hollywood studiert. Hannah Alkire hat eine klassische Ausbildung. Thomas Loefke studierte in Dublin und Berlin. Sein Handwerk lernte er bei führenden Harfenistinnen Irlands. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.