Loßburg Übungsleiterin geht nach 20 Jahren

Bis zum Loßburger Dorffest am 22. Juli übt Sabine Breuninger noch mit der Gruppe. Sie will auch nach ihrem Wohnungswechsel freundschaftlich mit den Tänzerinnen verbunden bleiben. Zum Dank für die vergangenen 20 Jahre ließen sich die Frauen einiges einfallen. Liebevoll hatten sie Tische gedeckt und zu einem bunten Büfett eingeladen. Damit sich Sabine Breuninger in ihrem neuen Zuhause wohlfühlt, hatte die Gruppe ihr einen kleinen Baum gekauft. Diese suchte vor Rührung nach den richtigen Worten und lud alle zu sich ein. Zudem hatte sie für jede Tänzerin ein kleines Geschenk dabei.

Auch Dank im Namen des Kreisverbands

Kreissozialleiterin Marion Schmid dankte der langjährigen Gruppenleiterin im Namen des DRK-Kreisverbands Freudenstadt und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.