Loßburg Treue zum Unternehmen gewürdigt

Die 23 Mitarbeiter, die in den Ruhestand verabschiedet wurden, waren ebenfalls viele Jahrzehnte bei Arburg. Ihnen allen dankte Michael Hehl im Namen der Unternehmerfamilien, Gesellschafter und Geschäftsführer für ihre jahrzehntelange Treue, ihr herausragendes Engagement und ihr fachliches Know-how.

Die große Bedeutung des seit fast 70 Jahren bestehenden und mittlerweile dreifach zertifizierten Ausbildungssystems machte die Jubilarehrung deutlich. So haben 63 Prozent der Jubilare bereits ihre Ausbildung im Unternehmen absolviert. In den vergangenen Jahren haben kontinuierlich mehr junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium bei Arburg begonnen, wie das Unternehmen mitteilt. In diesem Jahr lag die Zahl bei 67, und 2019 will das Familienunternehmen diesen Wert um mehr als 20 Prozent steigern und 82 jungen Menschen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben ermöglichen. Auch in Bezug auf die Gewinnung externer Fachkräfte war und ist Arburg aktiv. Die Jubilarehrung belegte dabei, dass diese nicht nur gefunden, sondern auch langfristig ans Unternehmen gebunden werden konnten. So ist Arburg über die Jahrzehnte kontinuierlich gewachsen und beschäftigt aktuell weltweit rund 3000 Mitarbeiter, davon 2500 in Deutschland. Nach der Ansprache dankten die geschäftsführenden Gesellschafter Michael Hehl, Juliane Hehl und Renate Keinath jedem Jubilar persönlich und überreichten Geschenke und Urkunden.

Zusätzlich erhielten die Mitarbeiter mit 50 und 40 Jahren Betriebszugehörigkeit von Bürgermeister Christoph Enderle eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes.

Für 50 Jahre: Irmgard Bührle.

Für 40 Jahre: Michael Armbruster, Axel Blöchle, Susanne Bühler, Joachim Eberhardt, Herbert Eberle, Hartmut Höhler, Wolfgang John, Heinz Lehmann, Helmut Schmieder, Siegfried Schneider, Monika Schray, Gottfried Schrempp und Fritz Schwab.

Für 25 Jahre: Berti Bauer, Peter Böttiger, Wolfgang Gebele, Björn Glück, Daniela Graf, Michael Hagnberger, Jörg Hentschel, Volker Kethur, Alexander Kneißler, Lothar Link, Ralf Müller und Mario Siegel.

Ebenfalls für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurden Angela Bässler, Florian Bäuerle, Thomas Bayer, Stefanie Beilharz, Regina Bonke, Lisa Bronner, Sandy Brunn, Michaela Buck, Kim Dittmann, Florian Eberhardt, Kerstin Fritzmann, Uwe Frommann, Patrick Gaiser, Volker Grießhaber, Alexander Hangst, Marco Hartensuer, Nico Harter, Tom Heinzelmann, Patrick Hermann, Dominik Jäckle, Michael Kaiser, Thassilo Kinast, Sven Klumpp, Dennis Köhn, Tom Kratzmeier, Roberto Kyas, Christoph Lange, Daniel Lehmann, Timo Lehrke, Jessy Merkle, Martin Nida, Alexander Pojtinger, Michaela Roh, Erhard Ruoß, Christian Sawall, Philipp Schaber, Angelina Schmid, Simon Schmid, Thomas Schmidt, Nina Schneider, Carina Schützhoff, Joachim Timm, Traude Wößner und Oliver Züfle.

In den Ruhestand verabschiedet wurden bei der Jubilarfeier Ernst Beck, Monika Benz, Irmgard Bührle, Dieter Burkhardt, Sylvain Donate, Rolf Doster, Heinrich Ganter, Christel Haist, Franjo Holjevac, Jürgen Kalmbach, Dieter Kirschmann, Sabine Krauter, Eberhard Lutz, Dorothea Mutschler, Manfred Schoch, Monika Schray, Willi Schwenk, Gerda Seyfarth, Pius Trick, Lydia Wiese, Bernd Wiskandt, Manfred Wolfer und Richard Zinser.