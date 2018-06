Loßburg Tödlicher Busunfall: Mehr Menschen verletzt

Dies erklärte Dieter Popp, Pressesprecher der Polizeidirektion Tuttlingen, am Tag nach dem Unglück auf Nachfrage. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus dem Landkreis Rottweil. Er stammte aus einer Kommune an der Kreisgrenze und war mit dem Kleintransporter seiner Firma mit Sitz im Kreis Freudenstadt unterwegs. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Schwere Verletzungen erlitt auch der 50-jährige Fahrer des Reisebusses. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik in Tübingen geflogen. Ebenfalls verletzt wurde der Fahrer eines zweiten Kleintransporters, der nach dem Zusammstoß nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Reisebus auffuhr. Auch mehrere Mitglieder der französischen Busreisegruppe, Senioren aus dem Rhône-Tal, mussten nach dem Unfall medizinisch versorgt werden. Sie trugen laut Popp leichte Verletzungen davon, waren teils vom Schock gezeichnet und wurden von den Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die anderen Teilnehmer der 44-köpfigen Reisegruppe und die Reiseleiterin wurden mit einem Ersatzbus in ihr Hotel nahe Freudenstadt gebracht. Sie standen nach den Ereignissen unter Schock und wurden von der Notfall-Seelsorge betreut, so Popp. Auch die zuständigen Behörden in Frankreich seien informiert worden.