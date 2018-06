Loßburg Tödlicher Busunfall: "Gaffer"-Diskussion sorgt für Wirbel

Respekt muss vedient werden

Andererseits dürfen sich Mandatsträger bisweilen auch selbst hinterfragen: Wie treten wir eigentlich auf? Nicht jeder nimmt es hin, wenn er sich oberlehrerhaft behandelt oder abgekanzelt fühlt wie ein Schuljunge oder Schwerverbrecher. Respekt kann man auf Dauer nicht einfordern. Respekt wird einem entgegengebracht – nicht nur für das, was man macht, sondern auch dafür, wie man es tut. Ein Rollenbild, neudeutsch Image, ist immer an die Erwartung geknüpft, dass sich der Betreffende seiner Position entsprechend verhält. Simpel gesagt: Der Ton macht die Musik.

Die Perspektive wechseln

Das ist keine Frage des Verstands, das läuft auf der emotionalen Ebene ab, ein automatisches Programm, genauso wie in einem Notfall. Der eine greift ein oder hilft, der andere schaut wie versteinert zu, der dritte geht weiter, als gingen ihn alles nichts an. Der Laie weiß (und sieht) nun mal nicht, unter welchem Druck die Einsatzkräfte bei Ereignissen wie am Montag stehen. Über Stunden hinweg! Die Leitplanke verhinderte, dass aus der Tragödie eine Katastrophe wurde. Man möchte sich die Folgen nicht ausmalen, wäre der mit 45 Senioren besetzte Bus die Böschung hinabgestürzt. Auch so wird es Zeit brauchen, bis die Helfer die Eindrücke verarbeitet haben. So was klopft man nicht einfach aus der Einsatzjacke.

"Verhalten am Einsatzort" wäre deshalb mal ein grundsätzliches Thema – als Rubrik auf der Internetseite, als Aspekt beim Feuerwehrfest oder als Punkt für eine interne Schulung. In der Hektik kann mal was schiefgehen. Nötig sind aber konstruktive Ansätze, kein Pranger in einem Mikrokosmos wie Loßburg. So erreicht man wenig, schlimmstenfalls sogar das Gegenteil.