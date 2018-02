Loßburg Tatort mit Ulrike Folkerts wird im März ausgestrahlt

In der Sinfonie sind unter anderem ein Flexaton, auch "singende Säge" genannt, und eine Spieluhr zu hören. Gleich fünf Schlagwerker wirken im Orchester mit. Die emotionale Bandbreite des Krimis zwischen zärtlich, zerbrechlich, düster und morbide wird mit recht unkonventionellen musikalischen Mitteln ausgelotet.

Martina Eisenreich (36) hat schon viele Filmmusiken geschrieben und arbeitet oft mit Axel Ranisch zusammen. Aber das Krimi-Projekt war auch für sie etwas Außergewöhnliches, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagt: "Es war faszinierend zu sehen, wie Axel Ranisch die Bilder auf die Musik gelegt hat." An den Drehtagen habe der Regisseur den Schauspielern erst die Musik vorgespielt, um sie atmosphärisch darauf einzustimmen. Es sei großartig, so die Komponistin, welche Freiheit das "Tatort"-Format biete – eben auch für solch ein "sehr spezielles Projekt".

Martina Eisenreich gastiert als Geigerin mit ihrem Quintett in diesem Jahr beim Schwarzwald Musikfestival – am Freitag, 11. Mai, im Kulturpark Glashütte Buhlbach. Im "Tatort: Waldlust" geht es um ein Coachingwochenende, zu dem Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihre Kollegen Johanna Stern (Lisa Bitter), Peter Becker (Peter Espeloer) und Edith Keller (Annalena Schmidt) in ein abgelegenes Hotel im Schwarzwald fahren. Schon bei der Ankunft wird klar, warum Keller das Hotel so günstig bekommen hat: Die guten Tage des Lorenzhofs sind definitiv vorbei. Als die Kommissare im vegetarischen Abendessen einen menschlichen Knochen finden, ist ihre Ermittlerneugier geweckt.

In dem neuen "Tatort" wird es lustvoll-schauerlich für die Ermittler und das Publikum, verspricht die ARD.