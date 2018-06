Loßburg Sympathieträger auf solidem Kurs

Loßburg-Betzweiler. Mit der "Fanfare and Flourishes" stimmte das Gesamtorchester die Gäste in der Heimbachhalle auf den Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Betzweiler ein. Vorsitzender Jochen Weigold begrüßte besonders Bürgermeister Christoph Enderle, Ortsvorsteher Hans-Ulrich Wößner, den Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbands, Hans Dreher, und Vertreter örtlicher Vereine.

Weigold dankte allen Mitgliedern für ihre Treue und Verbundenheit mit dem Musikverein Betzweiler. "Mit Stolz können wir auf das Erreichte zurückblicken", so der Vorsitzende. Sozusagen aus dem Nichts hätten einige Idealisten vor 50 Jahren den Verein gegründet. Besonders dankte Weigold dem damaligen Bürgermeister und Ehrenmitglied Dieter Dziellak, dem Gründungsvorsitzenden Erwin Lampprecht und dem ersten Dirigenten des Vereins, Anton Heule, die in akribischer Arbeit den Grundstock für den Verein gelegt hätten. Nun gelte es, das Schiff weiterhin auf solidem Kurs zu halten, wünschte sich der Vorsitzende für die Zukunft.

Bürgermeister Christoph Enderle betonte, dass der Musikverein einen unverzichtbaren kulturellen Beitrag zum Gemeindeleben leiste. Enderle lobte den Fleiß und die Beharrlichkeit, mit der an der Leistung des Gesamtorchesters des Musikvereins gearbeitet werde. Wenn der Musikverein spiele, sei die Heimbachhalle meist voll besetzt. Besonders hob Enderle die musikalische Früherziehung und gute Jugendarbeit im Verein hervor. Zudem würdigte er Anton Walter, der einen zweiten Platz beim Landespreis und die Teilnahme beim Bundespreis Jugend erreicht habe. Der Musikverein Betzweiler sei ein großer Sympathieträger in allen Schichten der Bevölkerung – über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus, so der Bürgermeister. Für den Vereinsring Betzweiler-Wälde betonte Andreas Reich vom SV Betzweiler-Wälde, dass alle Vereine in dem Doppelort mit Herzblut an einem Strang ziehen. Wie Enderle überreichte Reich ein Geschenk. Im Namen des Blasmusikkreisverbands gratulierte dessen Vorsitzender Hans Dreher.