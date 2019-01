Loßburg Streichung wirft Schatten voraus

Auch bei der umfangreichen Renovierung der evangelischen Kirche in Schömberg vor zwei Jahren hatte man bereits die Streichung der Pfarrstelle im Blick. Bis dahin gab es in der Schömberger Kirche kein Wasser. Die Gemeinde Loßburg schloss das Gebäude an die Wasserversorgung an, Helfer von der Kirchengemeinde stellten den Anschluss an die Abwasserbeseitigung her. Wenn die Kirche geputzt wird, müssen die Reinigungskräfte das Wasser seither nicht mehr von Zuhause mitbringen oder aus dem Pfarrhaus holen.

Bei der Wasserversorgung der Kirche unabhängig zu sein, war Pfarrer Frank auch deshalb wichtig, weil unklar ist, was nach der Streichung mit dem Pfarrhaus geschieht. Es befindet sich in staatlichem Besitz.

Zur evangelischen Kirchengemeinde Schömberg gehören rund 460 Gemeindeglieder in Schömberg, Oberehlenbogen, Büchenberg, Hinterrötenberg, Ödenwald sowie Vorder- und Mittelsteinwald. Die Gottesdienste werden in der Kirche in Schömberg und in der evangelischen Auferstehungskirche in Oberehlenbogen abgehalten.