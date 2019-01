Loßburg Stinkende Brühe hat es mächtig in sich

Mit Nathalie Blöchle und Steffen Friedrichs wurden zwei neue Mitglieder getauft. Sie mussten die Taufbrühe auf ihrem Haupt ertragen. Die Narrenschar zeigte sich vor zahlreichen Zuschauern in bester Feierlaune. Mit schmissigen Klängen sorgten die Freudenstädter Hexaheuler für Stimmung. Dazu liefen die Schlossberghexen und Kinziggeister rasch zur Hochform auf.

Zu Klängen der Band Rammstein stapften die Narren hinter einem mit Masken gefüllten Sarg die Treppen vor dem Rathaus hinauf. Zunftmeister Gero Schmid freute sich, dass die lange Zeit des Wartens endlich vorbei ist. Neben zahlreichen Zuschauern begrüßte er mehrere Gastzünfte.

Früh im Jahr sei die lausig kalte und zugige Zeit zu ertragen. Schließlich steht nun eine lange Fasnetssaison an, die erst am Aschermittwoch, 6. März, endet. Ein erster Höhepunkt steht für die Loßburger Narrenzunft am Samstag, 12. Januar, mit ihrer großen Narrennacht in der Turn-und Festhalle an.