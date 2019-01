Loßburg Stimmenkönig der SPD verabschiedet

Loßburg. Nach 20-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Gemeinderat hatte Bernhard Ruoff im November darum gebeten, ihn von seinem Amt als Ratsmitglied aus gesundheitlichen Gründen zu entbinden. Der Gemeinderat stimmte dem Ausscheiden einstimmig zu. Bürgermeister Christoph Enderle würdigte in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Verdienste des Stimmenkönigs der SPD-Fraktion. 20 Jahre lang war Ruoff Mitglied im Gemeinderat Loßburg und zehn Jahre im Ortschaftsrat Wittendorf. "Zählt man alles zusammen, so bringt es Ruoff auf 30 Jahre in öffentlichen Funktionen", rechnete der Bürgermeister vor. Stets habe Ruoff bei den Kommunalwahlen eine hohe Stimmenzahl auf sich vereinigt, zuletzt 3160 Stimmen. "Das waren sogar nochmals 370 Stimmen mehr als bei der vorletzten Gemeinderatswahl", so Enderle. Er hob hervor: "Die Stimmenzahl sagt viel aus über das große Vertrauen, das Bernhard Ruoff entgegengebracht wurde." Enderle bezeichnete Ruoff als "fair und sachlich im Umgang mit seinen Ratskollegen". Stets sei ihm der Einsatz für Soziales am Herzen gelegen.

Auch im Vereinsleben der Gemeinde engagiert

Ruoff war 15 Jahre lang SPD-Fraktionsvorsitzender und Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. Überdies hat sich der verheiratete Vater von vier Kindern im Vereinsleben der Gemeinde engagiert. "Er hat während seiner Gemeinderatstätigkeit mehrere Bürgermeister und die Abschaffung der unechten Teilortswahl miterlebt", sagte Enderle und dankte Ruoff für seinen Einsatz auch bei schwierigen Aufgaben.