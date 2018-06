Loßburg Stadtwerke stehen Rede und Antwort

Die vielen Netzausfälle in 2017 und 2018 seien oft durch Kabel eines bestimmten Typs verursacht worden. Bierig stellte dann die verschiedenen Störungen, deren Dauer und Ursachen vor (Info). In vielen Fällen sind anfällige Erdkabel die Ursache, aber auch Schäden in den Trafo- und Übergabestationen kommen vor.

732000 Euro sollen in diesem Jahr ins Loßburger Stormnetz fließen, für Unterhaltung sind nochmals 258 000 Euro geplant. Dazu gehören die sukzessive Erneuerung der störanfälligen Erdkabel und Verkabelungen von Freileitungen, die Erneuerung von Ortsnetz-Trafostationen sowie die Wartung der bestehenden Anlagen.

Auf Fragen aus dem Gremium führte er aus, dass die Erneuerung nicht eins zu eins vorgenommen werde, sondern zukunftsfähig gestaltet werden müsse. So sei der Querschnitt der Kabel für höhere Leistungen auszulegen. Auch die Verkabelung zur Erschließung von Neubaugebieten mit neuer Technik gehöre dazu.

2017 gab es acht Störungen. Die Längsten waren am 18. Oktober von 14.42 Uhr bis 22 Uhr und am 19. November von 8.16 bis 9.50 Uhr. Ursache war beide Male ein sogenannter Erdschluss. In diesem Jahr gab es zwischen dem 1. Januar bis zum 31. Mai bereits acht Störungen. Die Längste war am 10. Mai von 11.41 bis 17.30 Uhr.