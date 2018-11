Loßburg Sphärische Klänge im Kuhstall

Zuhörer machen es sich auf Heuballen neben Ziegenfamilie bequem

Das Duo singt in drei verschiedenen Sprachen über spirituelle Begegnungen in Peru, die majestätische Alhambra in Südspanien und das Gefühl, ohne Ziel, aber immer um der Musik willen unterwegs zu sein.

Esther Föttinger hat auf dem ehemaligen Schmidsjergerhof in der Alten Dorfstraße 18 in Betzweiler Anfang 2016 das Projekt Kul-Tier-Hof gegründet, das Kulturelles mit Natur- und Tiererlebnissen wie Ziegenwanderungen vereint. Im vorigen Winter waren die Ziegen bei "Kunst und Tier bis Mitternacht" direkt am Geschehen beteiligt. Am 1. Dezember kommt es, so Föttinger, nun "erstmals zur Symbiose von Musik und Tier". Exklusiv für den Abend wird eine Thüringerwald-Ziegenfamilie im angrenzenden und ehemaligen Schweinestall auf Stroh untergebracht sein, unmittelbar erlebbar für die Konzertbesucher.

Während man es sich neben der Ziegenfamilie auf weichen Heuballen gemütlich macht, entführt das Gitarrenduo Eucalypdos das Publikum in seine musikalische Welt. Am hofeigenen Bachkaus nebenan kann man sich zwischendurch bei Glühwein, Punsch und Waffeln aufwärmen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich