Loßburg. Zu einem Natur-Spaziergang in Loßburg lädt der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord für Samstag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr ein. Durch die Wiesen-Landschaft führt Schwarzwald-Guide Matthias Kober die Teilnehmer über bequeme Wanderwege zu einer Schäferei. Dort tummeln sich die Schafe im Stall und auf der Wiese. Schäfer lassen auch im 21. Jahrhundert ihre Schafe auf den Wiesen und Weiden grasen. Gleichzeitig bewahren Schafe die Landschaft vor dem Zuwachsen. Während der Wanderung erzählt Matthias Kober Amüsantes und Interessantes über die Geschichte der Schäferei. Familien mit Kindern sind willkommen. Treffpunkt zu dem Spaziergang ist um 14 Uhr am Kinzighaus in Loßburg. Anmeldungen nimmt Matthias Kober unter Telefon 07446/23 97 oder per E-Mail an kober_ matthias@gmx.de entgegen.