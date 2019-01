Loßburg Sebastian Baader holt sich erneut den Titel

In vier Vorrundengruppen wurden die Vereinsmeisterschaften bei den Herren ausgetragen. Als erfreulich bezeichnet es der Verein, dass die jungen Spieler des TTC erheblich an Spielstärke zugelegt haben und es den Älteren oft schwer machten. Das habe sich schon in den Vorrundenspielen gezeigt. Dort musste der Vizemeister Horst Silzle schon die Segel streichen. Er hatte gegen Niklas Ortmann und Simon Weigold das Nachsehen und konnte sich nicht für die K.o-Runde qualifizieren. Diese erreichten in der Gruppe A Sebastian Baader und Manfred Schlupp, in der Gruppe B Marcel Haag und Marie Silzle, in der Gruppe C Fabian Ruoff und Roland Ortmann und in der Gruppe D Simon Weigold und Niklas Ortmann.

Doppelpaarungen zugelost

Im Viertelfinale bezwang Baader Niklas Ortmann, Roland Ortmann besiegte den Jugendmeister Marcel Haag, Marie Silzle siegte gegen Fabian Ruoff, und Simon Weigold behielt die Oberhand gegen Manfred Schlupp. In den Halbfinalspielen gewann Sebastian Baader gegen Roland Ortmann mit 3:1, und Simon Weigold zog gegen Marie Silzle mit einem 3:1 ins Endspiel ein. Seinen zweiten Vereinsmeistertitel sicherte sich Sebastian Baader mit einem 3:1 (12:10, 3:11, 14:12 und 11:8) gegen Simon Weigold.