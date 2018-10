Loßburg Schweizer "Chörli" zeigt sein Können

Auch bei Wettbewerben

Am Fuße des Niesen zu Hause, proben die Niesenjodler seit vielen Jahren gemeinsam zum eigenen Vergnügen, engagieren sich aber auch für Wettbewerbe und Konzerte, wie zum Beispiel im vergangenen Sommer beim eidgenössischen Jodler-Festival.

Zusammen mit dem Kirchenchor Loßburg gestalten sie ein Konzert am Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr im Kinzighaus in Loßburg. Nachdem es nun über einige Jahre gewachsene Beziehungen gibt, wird auch in diesem Rahmen das vertraute Verhältnis bei Musik und Geschichten gepflegt: Im Anschluss an das Konzert gibt es bei einem rustikalen Vesper die Möglichkeit, mit den Sängern aus dem Nachbarland ins Gespräch zu kommen und den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.