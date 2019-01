Loßburg Schräg und schaurig-schön

An das niederträchtige Tun des Schinderhannes erinnerten die Schramberger Schinderhexen auf der in mystisches Licht getauchten Bühne. Viel Beifall gab es auch für eine furchteinflößende Performance, wobei der Geist des Räubers zum Leben erweckt wurde, um als Hexenmeister zusammen mit seinen Hexen zur Fasnetszeit Freude zu verbreiten. Nicht weniger umjubelt wurden die Guggenmusiker der Dorfbätscher aus Schenkenzell, die keine Probleme hatten, ihr Publikum in Rekordzeit auf die Tische und Bänke zu locken und den Ruf nach Zugabe auch nicht überhörten.

"Rote Funken" präsentieren den pfiffigen Showtanz "Heimatliebe"

Die "Roten Funken" aus Waldachtal boten mit Leiterin und Choreografin Nathalie Neff eine famose tänzerische Leistung. In ihrem pfiffigen Showtanz "Heimatliebe" zeigten sie am Ende bei einer großen Pyramide viel Elastizität auf der Bühne. Die Begeisterung der Zuschauer war der Lohn für das monatelange Training, das die 22 Tänzerinnen hinter sich haben.

Einmal mehr bereicherten die Gacho Grächzer aus Gechingen die vergnügliche Saalfasnet und sorgten mit ihren überaus schrägen Klängen für viel Aufsehen.

Die Buchenbronner Hexen aus Hornberg mit ihren handgeschnitzten Masken präsentierten einen schaurig-schönen Tanz. Die Zuschauer quittierten das tolle Bühnenspektakel mit frenetischem Beifall. Für den krönenden und fast ohrenbetäubenden Abschluss der Narrennacht sorgte die Guggenmusik Shitbulls. Die Wiesenstetter Musiker sind ein Garant für krachenden Sound mit fetziger Melodie. Als Footballspieler verkleidet wussten die Instrumentalkünstler mit ihren flotten Cheerleadern bestens zu unterhalten.

Für Erfrischung sorgten die Bar im Foyer und eine Piratenbar in der Halle. Gefeiert werden durfte bis zwei Uhr in der Frühe. "Wenn am Sonntagmorgen bis um fünf wieder aufgeräumt ist, bin ich froh", so Zunftmeister Gero Schmid. Einmal mehr freute es die Narrenzunft mit ihren rund 180 aktiven Mitgliedern, dass sich die weit über die Region hinaus beliebte Narrennacht mit zahlreichen Helfern und Sponsoren stemmen ließ.