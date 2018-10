Loßburg Schömberg

Freudenstadt/Loßburg. "Jeder Teilnehmer sollte mindestens so glücklich sein wie vorher", meinte Landrat Klaus Michael Rückert im Rückblick auf das Flurneuordnungsverfahren in Lombach. Mit der Übergabe der Schlussfeststellung an den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft, Jörg Ziegler, und von Auszügen aus dem Zusammenlegungsplan an Bürgermeister Christoph Enderle im Landratsamt beendete Rückert das mehr als 20 Jahre dauernde Verfahren. Der Aufwand für dieses sei zwar groß, "aber wir sind dankbar für jedes Flurneuordnungsverfahren", betonte Rückert im Beisein der Hauptbeteiligten aus dem Landratsamt und der Gemeinde Loßburg.

Das Verfahren verbessere die Arbeits- und Produktionsbedingungen der Land- und Forstwirtschaft und ordne den oft flickenteppichartig parzellierten Grundbesitz neu. Zudem spielten Naturschutz und Landschaftspflege eine immer größere Rolle. Die einzig bedeutsame Kritik aus den Kommunen laute denn auch: "Wann kommt mein Flecken endlich dran?"

Fahrbahnbreite bei Hauptwirtschaftswegen auf dreieinhalb Meter vergrößert

Jörg Ziegler dankte dafür, dass das als Schwarzwaldverfahren vorgenommene Projekt in Lombach nun zum Abschluss gebracht worden sei. Die Zusammenarbeit sei gut gewesen. In den Vorstandssitzungen der Teilnehmergemeinschaft habe man "einiges vom Tisch gebracht". Deshalb seien relativ wenige Widersprüche eingelegt worden. "Das Flurneuordnungsverfahren ist ein Gewinn für Lombach", bilanzierte Ziegler. Zu bedenken sei allerdings, "dass Maschinen und Höfe größer werden". Deshalb solle die Ausbaubreite der Wege von drei auf dreieinhalb Meter vergrößert werden, "sonst sind die Bankette schnell runtergefahren". Andreas Oeynhausen, Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung im Landratsamt, teilte mit, dass die Fahrbahnbreite bei den Hauptwirtschaftswegen beim derzeit laufenden Verfahren in Betzweiler-Wälde bereits dreieinhalb Meter betrage.

Bürgermeister Christoph Enderle schloss sich Zieglers Dank für das Verfahren an. Dieses sei ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der Infrastruktur in Lombach. Er sei "guter Hoffnung", so Enderle, dass er den Abschluss der Flurneuordnung in Schömberg noch erlebe.

Vermessungsamt will den Überhang an Verfahren zügig abarbeiten

Die Flurneuordnungsverfahren dauern nicht zuletzt deshalb lange, weil es im Vermessungsamt einen Überhang gibt. Der wird allerdings zügig abgearbeitet, wie Oeynhausen versicherte: Allein bis 2020 sollen neun Verfahren abgeschlossen werden. Landrat Rückert übergab Bürgermeister Christoph Enderle auch den Anordnungsbeschluss für die Flurneuordnung in Schömberg – der symbolische Startschuss für einen weiteren Verfahrensmarathon.

Der Schwerpunkt liegt in Schömberg im Wegeausbau zur besseren Erschließung von Hof, Flur und Wald, wie Andreas Oeynhausen informierte. Soweit möglich, soll auch zersplitterter Grundbesitz, vor allem in den Gewannen Geißäcker, Hart, Blumenhof und Wilde, wirtschaftlich zusammengelegt, zweckmäßiger gestaltet oder neu geordnet werden. Allerdings spielt die Bodenordnung in dem Fall laut Oeynhausen keine so große Rolle wie in anderen Flurneuordnungsverfahren, da die Grundstücke in Schömberg größer sind.

Anita Schmitz begleitet das neue Verfahren als leitende Ingenieurin vom Vermessungsamt.

Zahlen und Daten zum Flurneuordnungsverfahren in Lombach:

Anordnung: 25. Mai 1998 Verfahrensfläche: 1117 Hektar Teilnehmer: 240 Ausbau: 2003 bis 2006 Gesamtkosten: 1,7 Millionen Euro Zuschuss: 1,36 Millionen Euro Eigenmittel der Gemeinde Loßburg: 266 000 Euro der Gemeinde Glatten: 6000 Euro der Teilnehmergemeinschaft: 70 000 Euro Gebaut wurden: 3,5 Kilometer Asphaltwege 18,6 Kilometer Schotterwege Sechs Kilometer Schotterwege mit zweifacher Oberflächenbehandlung Ausgleichsmaßnahmen: Renaturierung eines Wasserlaufs 3,3 Hektar Ausstockungen, Pflanzung von einzelnen Baumreihen und Gehölzen Zwei Obstbaumaktionen Freizeit und Tourismus: Zwei Wanderwege Eine Schutzhütte

Flurstücke alt: 1254 Flurstücke neu: 878

Widersprüche: 17; 15 vom Landratsamt geregelt, zwei bei der Widerspruchsstelle beim Landesamt.