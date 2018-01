Loßburg-Lombach. Ein Sattelzug hat, wie die Polizei berichtet, am Mittwoch in der Sulzbacher Straße in Lombach eine Sandsteinmauer gestreift. Der Sattelzug fuhr gegen 7.40 Uhr durch die Ortsdurchfahrt vom Lombach. In einer Rechtskurve kam ihm ein Auto entgegen. Wegen des Gegenverkehrs konnte der Fahrer in der Kurve nicht richtig ausholen, fuhr deshalb mit seinem Lastwagen über den Bordstein und streifte die Mauer. Dabei entstand an der Mauer ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Sattelzug wurde ebenfalls beschädigt. Die Schätzung der Polizei liegt hier bei 5000 Euro.