Loßburg Rekord beim Start ins Berufsleben

Niklas Haier, 19 Jahre alt, war sich nach mehreren Praktika als Industriemechaniker sicher, die Ausbildung bei Arburg zu beginnen wollen: "Die familiäre Atmosphäre und die spannenden Tätigkeitsbereiche in der Ausbildung haben mich überzeugt." Der 20-jährige Florian Willer, der eine Ausbildung als Industriekaufmann absolviert, freut sich vor allem auf den Bereich des Rechnungswesens. Durch Empfehlungen von seiner Familie und Freunden ist er während seiner Zeit auf dem kaufmännischen Berufskolleg in Freudenstadt auf Arburg aufmerksam geworden.

Sandro Bossert (24), der ein DHBW-Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen beginnt, hat schon seine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik erfolgreich bei Arburg absolviert: "Nach der Ausbildung habe ich eineinhalb Jahre im Betrieb gearbeitet und danach meinen Techniker in Vollzeit abgeschlossen. Was mir bisher gefehlt hat: Die betriebswirtschaftliche Komponente. Deshalb freue ich mich speziell auf die Praxisphase in der Projektabteilung."

Der 19-jährige Paul Finkbeiner hat schon während seiner Zeit auf dem Technischen Gymnasium in Freudenstadt gerne programmiert und beginnt jetzt ein duales Studium im Bereich der Informatik. Damit der Start vom theoriegeprägten Schulunterricht ins Berufsleben reibungslos verläuft, erwartet die Neuen eine Einführungswoche mit einem vielseitigen Programm. Ziel ist, sich gegenseitig und auch das Unternehmen und die Produkte kennenzulernen. Dazu haben Ausbildungsleiter Michael Vieth und das Ausbilderteam zum Beispiel Teamevents und einen Grillabend organisiert.

Im Unternehmen folgen neben Sicherheitsunterweisungen ein Betriebsrundgang, das Kennenlernen des Arburg-Produktportfolios und die Einführung in die einzelnen Abteilungen. Bereits jetzt sucht Arburg interessierte und engagierte junge Leute für das nächste Jahr.