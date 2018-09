Loßburg Rat billigt neuen Kriterienkatalog

Loßburg. Die Vergabe der Gaskonzession und der dazu erstellte Kriterienkatalog der Gemeinde führte zu einem Rechtsstreit mit der Netze BW GmbH, wie die Verwaltung mitteilte.

Die vom Gemeinderat erstellten Wertungskriterien umfassten die Netzsicherheit, effiziente, preisgünstige und verbraucherfreundliche Versorgung, Umweltverträglichkeit, Angelegenheiten der öffentlichen Gemeinschaft und den Konzessionsvertrag. Um die Vergabe der Gaskonzession hatten sich sowohl die EnBW als auch die Stadtwerke Freudenstadt beworben, die beide den Kriterienkatalog erhielten. Dieser führte wegen einer geänderten Gesetzeslage zu einem Rügeschreiben der Netze BW, dem die Gemeinde jedoch nicht nachkam, so die Verwaltung. Zunächst wurde versucht, den Streit außergerichtlich beizulegen, allerdings ohne Erfolg.

Bei den mehrstündigen mündlichen Vorverhandlungen beim Oberlandesgericht in Stuttgart gab es laut Verwaltung nur geringfügige Änderungen an dem Katalog. In einem weiteren Versuch zu einer außergerichtlichen Einigung gab es zwischen den beiden Parteien einen regen Schriftverkehr.