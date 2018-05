Loßburg Räumungsklage: Beschwerde nun beim Landgericht

Loßburg (cw). Für Mittwoch hatte Anne Rückert im Freudenstädter Amtsgericht einen Verkündungstermin in der Sache angesetzt. Den hob die Richterin jedoch kurzfristig wieder auf. Denn der Beklagte, ein 74-jähriger Rentner, hatte eine sofortige Beschwerde eingelegt – gegen den Beschluss Rückerts, seinen Befangenheitsantrag gegen sie abzulehnen. Die Richterin hatte das Gesuch in der jüngsten Verhandlung als unzulässig betrachtet, weil die darin aufgeführten Gründe nichts mit dem Verfahren und ihrer Person zu tun hätten. Über die Beschwerde des Seniors muss nun das Landgericht Rottweil entscheiden. Wird sie abgelehnt, setzt Rückert einen neuen Verkündungstermin an. Wird das Gesuch als berechtigt betrachtet, muss ein anderer Richter in dem Fall entscheiden, wie Anne Rückert auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.