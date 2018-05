Loßburg Radler verbinden Sport und Spaß

Eine kleine Stärkung hatte Anette Walter beim Bürgerhaus in 24-Höfe vorbereitet. Die Alpirsbacher Genießertour, die an der Grundschule in Peterzell startete, navigierten Yvonne Rauter und Katharina Wolfer von der Stadtverwaltung. Dabei lockten Sport und Genuss 50 Aktive auf den 37 Kilometer langen Wald- und Wiesenparcours, der über Römlinsdorf und Aischfeld nach Loßburg und schließlich durch das Schnaitertal nach Wittendorf führte. Bürgermeister Michael Pfaff konnte den sonnendurchfluteten Frühlingswald ohne Kundschaft für seinen Besenwagen passieren.

"Gemäß dem Motto unserer Genießertour werden wir auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in der Heimbachhalle einlegen, um Brauereiprodukte und frisches Obst zu genießen", schmunzelte der Schultes.

Anspruchsvolle Aktiv-Mountainbiketour

Sportlich starteten indes 35 Teilnehmer der Dornhaner Aktiv-Mountainbiketour in die neue Radsaison. Vor der Stadthalle freute sich Bürgermeister Markus Huber über die große Resonanz und stellte fest: "Das Wetter macht super mit." Guide Hanspeter Miller hatte eine 35 Kilometer lange Tour durch die abwechslungsreiche Landschaft auf dem Brachfeld nach Bettenhausen und Leinstetten vorbereitet. Schnell wurde den Sportlern warm, schließlich waren auf recht kurzer Distanz 750 Höhenmeter – zumeist allein mit eigener Muskelkraft – zu überwinden.

Zwei recht anspruchsvolle Trails machten besonders den geübten Mountainbikern Spaß. Nach einer kurzen Pause in Unteriflingen war körperliche Fitness nötig, um den letzten Anstieg vorbei an der Burg Neuneck zum Ziel nach Wittendorf zu bewältigen. Während die aktiven Sportler das Radeln in der Gruppe als Training für kommende Touren ansahen, nahmen einige Radler dank Pedelec oder E-Bike die steilen Hänge recht locker hin. Obwohl der eine oder andere wegen technischer Defekte nicht die ganze Tour mitradeln konnte, waren sich am Ziel alle einig, dass es einmal mehr ein gelungenes Rad-Opening gewesen war.

So galt der Dank vieler Radler auf dem Rückweg zum Ausgangsort den Verantwortlichen.