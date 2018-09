Loßburg Pfarrehepaar startet wieder Trauergruppe

Die nun wieder startende Gesprächsgruppe für Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, bietet das Pfarrerehepaar Hans-Peter Zakes und Monika Osmaston-Zakes seit vier Jahren an. Im Format einer regelmäßigen Trauergruppe soll an zehn Abenden Vertrautheit entstehen und die Möglichkeit geboten werden, über tief liegende Dinge zu reden. Zu den Inhalten der Treffen gehören neben Austausch und Gespräch auch Rituale und Andachten sowie Malen, Briefe schreiben und ein "Genussabend". "Ganz wichtig ist es, der Trauer Ausdruck zu geben und eine gute Selbstfürsorge zu erlernen", sagt Monika Osmaston-Zakes. Dabei geht es dem Ehepaar darum, die Bedürfnisse der Trauenden in den Vordergrund zu rücken und dazu zu ermutigen, einen Weg ins Leben zurück zu finden. Die Gruppe sei einfach ein Ort, an dem sich Betroffene zusammenfinden, die ihre Trauer durchleben. Eigene Erfahrungen und manch guter Rat würden weitergegeben. Tränen, aber auch Lachen haben hier ihren Platz. "Ich muss sagen, dass wir sogar viel gelacht haben", erinnert Monika Osmaston-Zakes an die vorige Trauergruppe.

Ein Informationstreffen der neuen Gruppe für vier bis zwölf Teilnehmer findet am Dienstag, 25. September, ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Bahnhofsstraße 4 in Loßburg statt. Darauf folgen neun weitere Treffen der Trauergruppe. Das Angebot ist für alle Menschen, gleich welcher Konfession, offen. Kosten entstehen nicht.

Weitere Informationen: gibt es per E-Mail an trauerbegleitung-lossburg@ gmx.de oder unter Telefon 07446/15 48.