Loßburg Ortsmitte soll aufgewertet werden

Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme vorgelegt und in der Bürgerversammlung die vorläufigen Ergebnisse zum Gemeindeentwicklungskonzept präsentiert. Zum Jahresende soll das fertiggestellte Konzept in einer Gemeinderatssitzung verabschiedet werden. Die Analyse geht von möglichen förderfähigen Kosten in Höhe von 2,3 Millionen aus, die mit einem Zuschuss in Höhe von 60 Prozent, also 1,38 Millionen Euro, gefördert werden können.