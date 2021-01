Loßburg Ortsdurchfahrt wird dieses Jahr saniert

Loßburg (kfu). Ende Dezember 2020 traf bei der Gemeindeverwaltung eine Nachricht ein, die die Pläne für das Jahr 2021 durcheinander rüttelte. Das Regierungspräsidium Karlsruhe will die Ortsdurchfahrt Loßburg, B 294, dieses Jahr sanieren. Die betroffene Strecke reicht vom Kreisverkehr Rodt, Freudenstädter Straße, bis zur Oberndorfer Straße, Höhe Arburg, und schließt auch die von der Hauptstraße wegführende Alpirsbacher Straße bis zur Abzweigung Keplerstraße mit ein. Der Asphalt mit dem kompletten Unterbau soll erneuert werden. Die Ausschreibung soll im April starten, Baubeginn ist grob auf Juli/August angesetzt. Das, so Bürgermeister Christoph Enderle, sei aber noch ohne Gewähr. Die Gemeinde hat selbst erst wenige Informationen. Über Abschnitte, Umleitungen oder die spätere Gestaltung, ob mit Radwegen oder ohne, sei noch nichts bekannt. Im Februar sind Gespräche mit dem Regierungspräsidium angesetzt, von denen er sich mehr Klarheit erhofft. Fest stehe, dass sich die Gemeinde beteiligen werde. "Wir ersetzen kaputte Bordsteine, Gehwege und Parkflächen." Auch müssen die Tiefbauarbeiten mitgedacht werden, damit die neue Straße nicht gleich wieder aufgerissen werden müsse. Es handelt sich um ein Mammutprojekt. "Die Straße ist viel befahren, der Ärger mit den Umleitungen ist also vorprogrammiert", sorgt sich der Bürgermeister. "Aber gerade dort ist der Verschleiß auch groß. Sie hat es nötig."