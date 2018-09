Loßburg Neue Zufahrt zum Gewerbegebiet ihrer Bestimmung übergeben

So konnte die Straße nach Betzweiler am 17. Dezember wieder freigegeben werden. Fertiggestellt waren die Baumaßnahmen Mitte Mai dieses Jahres. Rund 650 000 Euro wurden für die Zufahrt und die Absenkung der Fahrbahn aufgewendet. In dem Projekt enthalten sind die Fahrbahn, Markierungen, Wasserleitungsverlegungen, Kanäle, eine energiesparende Straßenbeleuchtung und die Ingenieurhonorare. Enderle betonte, dass sich in der jüngeren Vergangenheit viele Betriebe im Gewerbegebiet Betzweiler angesiedelt haben. Auch Bestandsfirmen hätten erweitert. Es gebe etwa 650 Arbeitsplätze in Betzweiler.

Die Nachfrage sei nach wie vor hoch und eine Erweiterung des Gewerbegebiets deshalb geplant. Die Firmen dort hätten durch den Ausbau der Landesstraße 408 mit schneller Zufahrt zur Autobahn 81 eine erstklassige Lage. Zukunftsfähig seien auch die Breitbandversorgung mit Glasfaserleitungen und der Gasanschluss des Gebiets. So sei man "voll wettbewerbsfähig", betonte Enderle. Er dankte Firmenchef Uwe Müller dafür, dass man dessen Räumlichkeiten für die Feier nutzen durfte. Ebenso ging ein Dank an die ausführenden Firmen, nicht zuletzt für die schnelle Bauzeit.